ИИ улучшит бюджетный процесс в России

AI-агент помогает экспертам проверять направления расходов и согласовывать коды бюджетной классификации. По итогам пилотного тестирования было зафиксировано, что использование ИИ кратно уменьшает количество итераций по сложным заявкам, делая процесс более эффективным. Более того, формулировки статей бюджета становятся более детальными и понятными, что в будущем улучшит контроль за расходами.

Ведяхин подчеркнул, что финансовый сектор и технологии становятся неразрывными, и искусственный интеллект становится ключевым инструментом в бизнес-процессах.