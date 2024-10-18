ИИ улучшит бюджетный процесс в России

Опубликовано 18 октября 2024, 17:121 мин.
ИИ улучшит бюджетный процесс в России85% решений совпадают с мнением специалистов Минфина
На Московском финансовом форуме первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил о значительном прогрессе в использовании искусственного интеллекта (ИИ) в бюджетном процессе. Ведяхин отметил, что около 85% решений, принятых с помощью AI-агента, совпадают с решениями специалистов Министерства финансов.
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AI-агент помогает экспертам проверять направления расходов и согласовывать коды бюджетной классификации. По итогам пилотного тестирования было зафиксировано, что использование ИИ кратно уменьшает количество итераций по сложным заявкам, делая процесс более эффективным. Более того, формулировки статей бюджета становятся более детальными и понятными, что в будущем улучшит контроль за расходами.
Ведяхин подчеркнул, что финансовый сектор и технологии становятся неразрывными, и искусственный интеллект становится ключевым инструментом в бизнес-процессах.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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