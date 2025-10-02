ИИ ускорит создание композитных материалов в десятки раз

Цифровая платформа, разработанная в Центре НТИ, способна прогнозировать ключевые характеристики полимеров, включая плотность и температурную устойчивость. Система уже используется для моделирования термопластов, применяемых в авиационной и машиностроительной отраслях.

Основное преимущество технологии заключается в решении двух важных задач. Платформа предсказывает свойства материалов на основе анализа компонентов и условий производства, а также подбирает состав для достижения заданных параметров. Это позволяет значительно сократить количество опытных образцов и испытаний.

Такой подход снижает риски при внедрении новых материалов, которые раньше требовали длительных испытаний.