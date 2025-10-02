ИИ ускорит создание композитных материалов в десятки раз

Опубликовано 02 октября 2025, 21:081 мин.
ИИ ускорит создание композитных материалов в десятки разРоссийские ученые разработали специальную цифровую платформу
В пресс-службе Московский политехнический университет сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из МГТУ им. Баумана создали технологию, которая ускоряет разработку новых композиционных материалов в десятки раз. Для этого применяются методы искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения.
Цифровая платформа, разработанная в Центре НТИ, способна прогнозировать ключевые характеристики полимеров, включая плотность и температурную устойчивость. Система уже используется для моделирования термопластов, применяемых в авиационной и машиностроительной отраслях.
Основное преимущество технологии заключается в решении двух важных задач. Платформа предсказывает свойства материалов на основе анализа компонентов и условий производства, а также подбирает состав для достижения заданных параметров. Это позволяет значительно сократить количество опытных образцов и испытаний.
Такой подход снижает риски при внедрении новых материалов, которые раньше требовали длительных испытаний.