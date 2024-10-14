ИИ увеличит добычу углеводородов в России

В рамках пилотного проекта в Ямало-Ненецком автономном округе искусственный интеллект смоделировал 6 тысяч комбинаций химических составов, выбрав приоритетную молекулу с наилучшими показателями. Разработка заняла всего три месяца, что значительно быстрее, чем традиционные методы, требующие до двух лет.

Лабораторные испытания, проведенные в Казанском и Тюменском университетах, подтвердили эффективность новой молекулы, открывающей новые возможности для увеличения добычи на зрелых месторождениях. Синтезированные реагенты позволят вовлечь дополнительные запасы нефти в разработку, что имеет особое значение для сложных залежей.

Проект реализуется совместно с стартапом «Кемпрофет», который прошел акселерацию в программе «ИНДАСТРИКС». В будущем планируется создание новых реагентов для интенсификации добычи нефти в Западной Сибири и Оренбургской области, с привлечением российских производителей.