В России
Опубликовано 14 октября 2024, 18:04
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ИИ увеличит добычу углеводородов в России

Синтезированы новые химические молекулы
С помощью искусственного интеллекта (ИИ) «Газпром нефть» синтезировала новые химические молекулы, которые значительно увеличат эффективность добычи углеводородов на зрелых месторождениях. Эти реагенты помогут продлить срок эксплуатации десятков месторождений по всей стране.
ИИ увеличит добычу углеводородов в России

© Ferra.ru

В рамках пилотного проекта в Ямало-Ненецком автономном округе искусственный интеллект смоделировал 6 тысяч комбинаций химических составов, выбрав приоритетную молекулу с наилучшими показателями. Разработка заняла всего три месяца, что значительно быстрее, чем традиционные методы, требующие до двух лет.

Лабораторные испытания, проведенные в Казанском и Тюменском университетах, подтвердили эффективность новой молекулы, открывающей новые возможности для увеличения добычи на зрелых месторождениях. Синтезированные реагенты позволят вовлечь дополнительные запасы нефти в разработку, что имеет особое значение для сложных залежей.

Проект реализуется совместно с стартапом «Кемпрофет», который прошел акселерацию в программе «ИНДАСТРИКС». В будущем планируется создание новых реагентов для интенсификации добычи нефти в Западной Сибири и Оренбургской области, с привлечением российских производителей.