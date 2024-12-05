ИИ в хабаровской больнице снизил смертность от сосудистых заболеваний

Опубликовано 05 декабря 2024, 15:301 мин.
ИИ в хабаровской больнице снизил смертность от сосудистых заболеванийТехнологии помогли сократить смертность более чем на 30%
В краевой клинической больнице имени профессора О. В. Владимирцева в Хабаровске внедрение искусственного интеллекта (ИИ) позволило снизить смертность от сосудистых заболеваний на 30% за последние четыре года. Эта работа проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в правительстве региона.
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ИИ активно применяется в рентгенологическом отделении больницы. По словам Александра Калашникова, исполняющего обязанности главного врача, точность диагностики с помощью системы ИИ превышает 95%. Технология используется как для анализа снимков мозга при инсультах, так и для диагностики поражений легких в период пандемии COVID-19.
Система искусственного интеллекта помогает врачам быстрее и точнее выявлять изменения в области мозга. Все снимки проходят обработку через ИИ, что ускоряет постановку диагноза и позволяет вовремя провести необходимое лечение. За год отделение выполняет более 20 тысяч исследований головного мозга, и каждому из них предшествует анализ ИИ.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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