ИИ в хабаровской больнице снизил смертность от сосудистых заболеваний

ИИ активно применяется в рентгенологическом отделении больницы. По словам Александра Калашникова, исполняющего обязанности главного врача, точность диагностики с помощью системы ИИ превышает 95%. Технология используется как для анализа снимков мозга при инсультах, так и для диагностики поражений легких в период пандемии COVID-19.

Система искусственного интеллекта помогает врачам быстрее и точнее выявлять изменения в области мозга. Все снимки проходят обработку через ИИ, что ускоряет постановку диагноза и позволяет вовремя провести необходимое лечение. За год отделение выполняет более 20 тысяч исследований головного мозга, и каждому из них предшествует анализ ИИ.