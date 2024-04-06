ИИ в Москве помог улучшить работу коммунальный служб

Новые нейронные сети обрабатывают сотни тысяч скриншотов с камер видеонаблюдения, выявляя неочищенные дороги, сосульки и снег на крышах зданий. Специалисты отмечают, что искусственный интеллект обрабатывает данные гораздо быстрее и эффективнее, чем человеческий труд, помогая оперативно реагировать на проблемы на дорогах и повышать уровень безопасности.

С 2019 года система видеонаблюдения активно использует нейросети для анализа изображений и выявления недочетов с точностью более 90 процентов. Ведомство планирует дальнейшее развитие системы искусственного интеллекта для улучшения качества городской инфраструктуры и комфорта горожан.