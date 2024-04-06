ИИ в Москве помог улучшить работу коммунальный служб

Опубликовано 06 апреля 2024, 14:10
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ИИ в Москве помог улучшить работу коммунальный службБыло исправлено около 25 тысяч зимних недочетов
В столичной системе видеонаблюдения внедрены новые технологии искусственного интеллекта (ИИ), которые помогают выявлять недостатки на дорогах и оперативно сообщать о них коммунальным службам. За последний сезон благодаря этим технологиям было исправлено почти 25 тысяч зимних недочетов.
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Новые нейронные сети обрабатывают сотни тысяч скриншотов с камер видеонаблюдения, выявляя неочищенные дороги, сосульки и снег на крышах зданий. Специалисты отмечают, что искусственный интеллект обрабатывает данные гораздо быстрее и эффективнее, чем человеческий труд, помогая оперативно реагировать на проблемы на дорогах и повышать уровень безопасности.
С 2019 года система видеонаблюдения активно использует нейросети для анализа изображений и выявления недочетов с точностью более 90 процентов. Ведомство планирует дальнейшее развитие системы искусственного интеллекта для улучшения качества городской инфраструктуры и комфорта горожан.
Источник:Правительство Москвы
Автор:Ингела Воробьева
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