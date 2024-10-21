ИИ выявил более 1,5 тыс. нарушений на стройках Подмосковья

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Надежды Куртяник, нейросеть в режиме реального времени анализирует данные с камер системы «Безопасный регион», установленных на 391 объекте капитального строительства. Она оперативно выявляет нарушения, такие как увеличение этажности зданий или отсутствие техники на площадке, что позволяет ускорить выполнение работ и предотвратить инциденты.

ИИ способен распознать до 92% нарушений, что делает систему эффективным инструментом для контроля строительных проектов и повышения их безопасности.