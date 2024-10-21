ИИ выявил более 1,5 тыс. нарушений на стройках Подмосковья

Опубликовано 21 октября 2024, 20:101 мин.
ИИ выявил более 1,5 тыс. нарушений на стройках ПодмосковьяНейросеть следит за безопасностью и ходом работ в реальном времени
С начала 2024 года в Московской области с помощью системы контроля и мониторинга на основе искусственного интеллекта (ИИ) было выявлено более 1,5 тыс. нарушений на стройплощадках. Как сообщили в региональном министерстве госуправления, технология помогает эффективно следить за выполнением условий безопасности.
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По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Надежды Куртяник, нейросеть в режиме реального времени анализирует данные с камер системы «Безопасный регион», установленных на 391 объекте капитального строительства. Она оперативно выявляет нарушения, такие как увеличение этажности зданий или отсутствие техники на площадке, что позволяет ускорить выполнение работ и предотвратить инциденты.
ИИ способен распознать до 92% нарушений, что делает систему эффективным инструментом для контроля строительных проектов и повышения их безопасности.
Источник:Подмосковье сегодня
Автор:Ингела Воробьева