ИИ выявил более 1,5 тыс. нарушений парковки в Подмосковье

Также было вынесено более 100 постановлений об административных правонарушениях на сумму 620 тысяч рублей. Министр государственного управления, информационных технологий и связи региона, Надежда Куртяник, отметила, что автомобили, припаркованные вблизи контейнеров, создают неудобства для жителей и мешают работе мусоровозов.

Для решения этой проблемы был разработан проект, который использует нейросети для отслеживания нарушений. Искусственный интеллект фиксирует транспортные средства и определяет их государственные номера. На данный момент к проекту подключено почти 400 видеокамер, которые ежедневно анализируют видеопоток системы «Безопасный регион».

На основе данных, полученных от камер, автоматически формируются задания на проверку. Если ответственный исполнитель подтверждает нарушение, водителю высылается протокол об административном правонарушении.