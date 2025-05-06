ИИ заменит сценаристов в будущем, заявила российский режиссер

Бондарчук отметила, что в истории русской литературы и кинематографа были свои «золотые века», когда произведения олицетворяли дух времени и настраивали зрителей на глубокие эмоции. Современное кино, по ее словам, изменилось, и существует опасение, что искусственный интеллект может привести к созданию произведений, лишенных души и смысла.

Режиссер подчеркивает, что фильмы должны затрагивать эмоции зрителей, вдохновлять их и вызывать гордость за свою страну. Кино должно оставаться связующим звеном с прошлым и человечностью, а не превращаться в бессмысленный продукт, созданный исключительно алгоритмами.

Она считает, что искусственный интеллект может предложить необычные идеи, но в конечном итоге он не сможет передать ту душу и глубину, которую способен вложить человек в творческую работу.