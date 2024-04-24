ИИ заменит врачей при анализе рентгеновских снимков в Москве

Опубликовано 24 апреля 2024, 21:22
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ИИ заменит врачей при анализе рентгеновских снимков в МосквеЧто повысит качество
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в московских поликлиниках искусственный интеллект (ИИ) станет помощником врачам при анализе рентгеновских снимков. Новая технология позволит ускорить диагностику и повысить ее точность.
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С помощью ИИ будут анализироваться флюорограммы и рентгены органов грудной клетки. Алгоритмы, обученные на миллионах снимков, смогут с высокой точностью определить отсутствие признаков заболеваний.
Если на снимке ИИ не выявит отклонений, заключение автоматически появится в электронной медкарте пациента. В случае обнаружения патологии описание поступит врачу, который в течение суток поставит окончательный диагноз, добавил мэр столицы.
Ожидается, что внедрение ИИ-технологий позволит не только ускорить диагностику, но и повысить ее качество.
Источник:Мэр Москвы Сергей Собянин
Автор:Ингела Воробьева
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