ИИ заменит врачей при анализе рентгеновских снимков в Москве

С помощью ИИ будут анализироваться флюорограммы и рентгены органов грудной клетки. Алгоритмы, обученные на миллионах снимков, смогут с высокой точностью определить отсутствие признаков заболеваний.

Если на снимке ИИ не выявит отклонений, заключение автоматически появится в электронной медкарте пациента. В случае обнаружения патологии описание поступит врачу, который в течение суток поставит окончательный диагноз, добавил мэр столицы.

Ожидается, что внедрение ИИ-технологий позволит не только ускорить диагностику, но и повысить ее качество.