Ил-114-300 завершил арктические испытания в условиях Крайнего Севера

В ходе испытаний оценивался пилотажно-навигационный комплекс разработки КРЭТ, включая инерциальную навигационную систему БИНС-2015, обеспечивающую автономную навигацию самолета.

Заместитель главы Минпромторга России Геннадий Абраменков отметил, что успешное завершение арктических испытаний подтверждает возможность работы самолета в экстремальных климатических условиях и важность развития региональной авиации России.

Самолет Ил-114-300 создан для эксплуатации в разных климатических зонах, от Арктики до жарких регионов. Он оснащен отечественными комплектующими и двигателями ТВ7-117СТ-01 разработки Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в госкорпорацию Ростех.