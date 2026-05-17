Ил-114-300 завершил арктические испытания в условиях Крайнего Севера

Опубликовано 17 мая 2026, 10:55
Ил-114-300 завершил арктические испытания в условиях Крайнего СевераСамолет протестировали на Новой Земле
Специалисты Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина завершили дополнительный этап сертификационных испытаний турбовинтового регионального самолета Ил-114-300 в Арктической зоне. Полеты выполнялись на аэродромах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Проверки были направлены на расширение географии будущей эксплуатации и базирования воздушного судна.
В ходе испытаний оценивался пилотажно-навигационный комплекс разработки КРЭТ, включая инерциальную навигационную систему БИНС-2015, обеспечивающую автономную навигацию самолета.
Заместитель главы Минпромторга России Геннадий Абраменков отметил, что успешное завершение арктических испытаний подтверждает возможность работы самолета в экстремальных климатических условиях и важность развития региональной авиации России.
Самолет Ил-114-300 создан для эксплуатации в разных климатических зонах, от Арктики до жарких регионов. Он оснащен отечественными комплектующими и двигателями ТВ7-117СТ-01 разработки Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в госкорпорацию Ростех.