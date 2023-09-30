Иммунолог предупредил о возможном изменении течения коронавируса

Иммунолог предупредил о возможном изменении течения коронавирусаСимптоматика может быть более или менее выраженной
Иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру» рассказал о возможном изменении течения коронавируса. Симптоматика вируса может стать менее или более выраженная.
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Мы видим, что потолок роста заразности уже близок. Эволюционно заразность может продолжать оставаться на высоком уровне, вирус может учиться обходить специфический иммунитет. Вместе с тем, никакого эволюционного давления на патогенность и летальность нет.
Также по словам Николая Крючкова, патогенность резко упала при появлении омикрон-штамма, но причин, чтобы патогенность продолжала быть на низком уровне нет.
Высокие темпы вакцинации могут снизить последствия роста патогенности, но, если все происходит в естественной среде, нет искусственного давления, снижения летальности не произойдет. Вирус продолжает активно мутировать, заболеваемость высокая, так что есть плацдарм для продолжения эволюции.
Иммунолог сообщил, что по словам многих специалистов, есть высокая вероятность появления более патогенного варианта вируса. Из-за чего нужно подготовится к этому сценарию всеми возможными действиями.
Не факт, что этот показатель начнет расти. Он может остаться и на прежнем уровне, может снизиться. Тем не менее, если мы говорим, что вероятность получить заметно более летальный вариант составляет 30 процентов, это уже серьезно. Это кардинально изменит эпидемический ландшафт.