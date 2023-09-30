Иммунолог предупредил о возможном изменении течения коронавируса

Не факт, что этот показатель начнет расти. Он может остаться и на прежнем уровне, может снизиться. Тем не менее, если мы говорим, что вероятность получить заметно более летальный вариант составляет 30 процентов, это уже серьезно. Это кардинально изменит эпидемический ландшафт.