Имплантат для лечения инфицированных переломов разработали в Казани

Штифт изготовлен из титанового сплава методом селективного лазерного спекания и имеет сетчатую структуру. Внутрь имплантата помещается костный цемент с антибиотиком, который постепенно высвобождается в зоне перелома. Это позволяет одновременно фиксировать кость и бороться с инфекцией, включая вызванную золотистым стафилококком, отметили в пресс-службе.

Разработка велась полтора года научным коллективом под руководством Оскара Саченкова. Для создания металлических прототипов исследователи сотрудничали с организацией, специализирующейся на 3D-печати. Пациент, получивший имплантат, готовится к выписке из больницы.