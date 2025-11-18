Имплантат для лечения инфицированных переломов разработали в Казани

Опубликовано 18 ноября 2025, 17:501 мин.
Имплантат для лечения инфицированных переломов разработали в КазаниУстройство из титанового сплава доставляет антибиотик к кости
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Казанского федерального университета и Казанского государственного медицинского университета разработали новый тип имплантата для лечения переломов, осложненных бактериальными инфекциями. Устройство успешно испытано на пациенте Республиканской клинической больницы Татарстана.
Штифт изготовлен из титанового сплава методом селективного лазерного спекания и имеет сетчатую структуру. Внутрь имплантата помещается костный цемент с антибиотиком, который постепенно высвобождается в зоне перелома. Это позволяет одновременно фиксировать кость и бороться с инфекцией, включая вызванную золотистым стафилококком, отметили в пресс-службе.
Разработка велась полтора года научным коллективом под руководством Оскара Саченкова. Для создания металлических прототипов исследователи сотрудничали с организацией, специализирующейся на 3D-печати. Пациент, получивший имплантат, готовится к выписке из больницы.