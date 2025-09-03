Импортозамещенный вертолет «Ансат» с двигателем ВК-650 В совершил первый полет

Продолжительность первого полета составила 6 минут. Экипаж проверил устойчивость и управляемость вертолета, работоспособность оборудования и основных систем. Испытания проводились как с выключенным, так и с включенным автопилотом.

Вертолет получил существенные изменения в конструкции. Были модернизированы капоты и противопожарные перегородки, усовершенствованы топливная и масляная системы. Каркас фонаря кабины пилотов теперь выполнен из углепластика.

Новый двигатель ВК-650 В является первой отечественной силовой установкой для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Он оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования и готов к серийному производству.

«Ансат» способен летать без дозаправки на расстояние до 660 км, а с дополнительным баком — до 800 км. Машина может эксплуатироваться при температурах от −45 до +50 градусов и в высокогорных условиях.