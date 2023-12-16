В России
20:59, 16 декабря 2023
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Индустриальный парк "Алабуга" в Татарстане получит финансирование

Для модернизации

Правительство Российской Федерации выделит из резервного фонда свыше 1,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры индустриального парка «Алабуга» в Татарстане в 2023 году. Это финансирование направлено на возмещение расходов по созданию и модернизации объектов инфраструктуры парка, позволяющих ожидать увеличение выручки резидентов до 3,1 млрд рублей, пишет ТАСС.

Индустриальный парк "Алабуга" в Татарстане получит финансирование

© Ferra.ru

Подписанное распоряжение Михаила Мишустина утверждает финансовую поддержку региональному бюджету Татарстана, обеспечивая реализацию планов парка по привлечению внебюджетных инвестиций, а также запуску проектов по импортозамещению производства.

Индустриальный парк «Алабуга» сфокусирован на развитии производства композитных материалов, автомобильных компонентов и подготовке специалистов в области мехатроники, химии и микроэлектроники. Рассматриваемые проекты направлены на повышение производственного потенциала региона и увеличение числа рабочих мест.

Финансирование будет осуществлено за счет резервного фонда кабинета министров, что позволит стимулировать экономическое развитие и укрепление индустриального потенциала региона.

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