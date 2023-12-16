Индустриальный парк "Алабуга" в Татарстане получит финансирование

Подписанное распоряжение Михаила Мишустина утверждает финансовую поддержку региональному бюджету Татарстана, обеспечивая реализацию планов парка по привлечению внебюджетных инвестиций, а также запуску проектов по импортозамещению производства.

Индустриальный парк «Алабуга» сфокусирован на развитии производства композитных материалов, автомобильных компонентов и подготовке специалистов в области мехатроники, химии и микроэлектроники. Рассматриваемые проекты направлены на повышение производственного потенциала региона и увеличение числа рабочих мест.

Финансирование будет осуществлено за счет резервного фонда кабинета министров, что позволит стимулировать экономическое развитие и укрепление индустриального потенциала региона.