«Ингосстрах» начал принимать платежи цифровыми рублями

В ходе испытаний успешно проведены транзакции через универсальные QR-коды, подтверждающие безопасность и оперативность новой платежной системы. По словам представителей компании, такой опыт открывает перспективы для совершенствования сервисов и повышения удобства для клиентов.

«Ингосстрах» присоединился к пилотному проекту Банка России в 2023 году. Тогда же компания впервые на страховом рынке реализовала продажи полисов для путешественников и от несчастных случаев за цифровые рубли.

В настоящее время страховщик остается единственной компанией, осуществляющей платежи в цифровой валюте через двух посредников. Это позволяет отрабатывать различные сценарии взаимодействия в новой финансовой системе.