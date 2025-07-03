«Ингосстрах» начал принимать платежи цифровыми рублями

Опубликовано 03 июля 2025, 23:331 мин.
«Ингосстрах» начал принимать платежи цифровыми рублямиКомпания первой протестировала новую платежную систему
Страховая компания «Ингосстрах» стала первым участником тестирования платежной системы цифрового рубля, подключившись через инфраструктуру двух коммерческих банков. Это позволяет клиентам оплачивать страховые полисы с использованием цифровой валюты Центробанка.
В ходе испытаний успешно проведены транзакции через универсальные QR-коды, подтверждающие безопасность и оперативность новой платежной системы. По словам представителей компании, такой опыт открывает перспективы для совершенствования сервисов и повышения удобства для клиентов.
«Ингосстрах» присоединился к пилотному проекту Банка России в 2023 году. Тогда же компания впервые на страховом рынке реализовала продажи полисов для путешественников и от несчастных случаев за цифровые рубли.
В настоящее время страховщик остается единственной компанией, осуществляющей платежи в цифровой валюте через двух посредников. Это позволяет отрабатывать различные сценарии взаимодействия в новой финансовой системе.