Иннополис создал платформу для генерации и оценки экзаменационных заданий

Платформа Asimov Lab использует комбинацию большой языковой модели и собственного алгоритма для генерации уникальных заданий. Пользователи могут настраивать уровень сложности, тип вопросов и другие параметры работы. После выполнения задания, система предоставляет подробный разбор ошибок и анализ решений, что помогает выявить причины недочетов.

По словам руководителя лаборатории Марка Петрова, платформа позволяет значительно упростить процесс создания и проверки экзаменационных заданий, предлагая гибкую настройку и индивидуальный подход. В России у программы нет аналогов, а существующие сервисы не могут гарантировать качество заданий из-за полного полагания на языковую модель.

Asimov Lab уже прошла пилотное тестирование в гимназии Санкт-Петербурга и получила грант «Студенческий стартап» в размере 1 миллиона рублей.