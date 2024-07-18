Институт СО РАН поставил оборудование для Сибирского кольцевого источника фотонов

Опубликовано 18 июля 2024, 17:46
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Институт СО РАН поставил оборудование для Сибирского кольцевого источника фотоновФронтенды
Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) завершил передачу фронтендов — ключевого оборудования для Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).
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Новое оборудование необходимо для формирования и вывода синхротронного излучения на экспериментальную станцию, от которого зависят качество исследований на ускорителе.
Пресс-служба научного комплекса сообщила, что фронтенды были разработаны и протестированы по контракту с Институтом ядерной физики им. Г. И. Будкера (СО РАН). Часть оборудования уже готова к транспортировке, а остальная будет упакована в ближайшее время.
Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) является одним из крупнейших научных проектов в России, предназначенным для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии, биологии и материаловедения.