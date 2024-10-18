Интерактивная новелла по мотивам игры «Смута» выйдет на смартфоны

Сюжет новой игры развернется на фоне событий Смутного времени, а игрокам предстоит совершать ключевые выборы, влияющие на развитие истории. Благодаря высокой вариативности новеллы, каждый выбор пользователя может привести к разным финалам. Это позволит игрокам глубже погрузиться в исторический контекст и познакомиться с основными событиями того времени.

Генеральный директор «Сайберия Нова» Алексей Копцев выразил готовность поддерживать инициативы других игровых студий, заинтересованных в разработке игр на историческую тематику, и оказывать помощь в сохранении исторической достоверности.