Интерактивная новелла по мотивам игры «Смута» выйдет на смартфоны

Опубликовано 18 октября 2024, 17:241 мин.
Интерактивная новелла по мотивам игры «Смута» выйдет на смартфоныГлавные герои игры станут частью нового проекта
Компания «Сайберия Нова» сообщила о создании интерактивной новеллы «Смута: Зов сердца» для мобильных устройств. Проект реализуется в партнерстве с платформой Lagerta, разработчиками студии «Много много игр». Персонажи игры «Смута», Юрий Милославский и Кирша, будут задействованы в сюжете новеллы как второстепенные герои.
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Сюжет новой игры развернется на фоне событий Смутного времени, а игрокам предстоит совершать ключевые выборы, влияющие на развитие истории. Благодаря высокой вариативности новеллы, каждый выбор пользователя может привести к разным финалам. Это позволит игрокам глубже погрузиться в исторический контекст и познакомиться с основными событиями того времени.
Генеральный директор «Сайберия Нова» Алексей Копцев выразил готовность поддерживать инициативы других игровых студий, заинтересованных в разработке игр на историческую тематику, и оказывать помощь в сохранении исторической достоверности.