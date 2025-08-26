Интерес российского бизнеса к ИИ вырос в 31 раз за пять лет

Аналитики изучили поисковые запросы в «Яндексе» за период с 2020 года. Отдельное внимание уделялось тем из них, где упоминание нейросетей было связано с бизнес-контекстом. Общий интерес к нейросетям за этот период вырос на 1575%.

В первом полугодии 2025 года доля явных бизнес-запросов, таких как «написать бизнес-план с помощью нейросети» или «чат-бот для бизнеса», составила менее 1% от общего числа. Эксперты объясняют это тем, что предприниматели не всегда используют специализированные термины при поиске.

Наиболее часто бизнес интересуется применением ИИ в автоматизации бизнес-процессов (67,9%). Также популярны запросы, связанные с составлением бизнес-планов (23,6%), трейдингом (3,6%), генерацией карточек для маркетплейсов (2,9%) и торговлей (0,7%).