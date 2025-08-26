В России
Опубликовано 26 августа 2025, 10:15
1 мин.

Интерес российского бизнеса к ИИ вырос в 31 раз за пять лет

Показало исследование
Интерес российских предпринимателей к технологиям искусственного интеллекта (ИИ) демонстрирует значительный рост. Согласно исследованию банка «Точка», за последние пять лет количество соответствующих запросов увеличилось более чем на 3000%.
Интерес российского бизнеса к ИИ вырос в 31 раз за пять лет

© Ferra.ru

Аналитики изучили поисковые запросы в «Яндексе» за период с 2020 года. Отдельное внимание уделялось тем из них, где упоминание нейросетей было связано с бизнес-контекстом. Общий интерес к нейросетям за этот период вырос на 1575%.

В первом полугодии 2025 года доля явных бизнес-запросов, таких как «написать бизнес-план с помощью нейросети» или «чат-бот для бизнеса», составила менее 1% от общего числа. Эксперты объясняют это тем, что предприниматели не всегда используют специализированные термины при поиске.

Наиболее часто бизнес интересуется применением ИИ в автоматизации бизнес-процессов (67,9%). Также популярны запросы, связанные с составлением бизнес-планов (23,6%), трейдингом (3,6%), генерацией карточек для маркетплейсов (2,9%) и торговлей (0,7%).