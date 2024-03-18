Интерес россиян к нейросетям вырос на 60% за три месяца

Заинтересованность в нейросетях, создающих тексты, возросла на 73%, а в генерации изображений и видео — на 17%. Особенно популярными оказались нейросети для создания текстов, превышая интерес к созданию изображений почти в пять раз.

Среди текстовых нейросетей лидирует ChatGPT, пользующийся ростом интереса на 70% за последний год. На втором месте — YandexGPT с приростом на 93%.

В области создания изображений наибольшей популярностью пользуется «Шедеврум» от «Яндекса», привлекший на 117% больше внимания. На втором месте Midjourney, хотя за последний год спрос на нее снизился на 27%.

Специалисты Ultimate Education отмечают, что рост интереса к искусственному интеллекту в России связан не только с общим любопытством, но и с профессиональной необходимостью освоения новых технологий.