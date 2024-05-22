Интернет в поездах «Сапсан» увеличат до 600 Мб/с

Опубликовано 22 мая 2024, 09:05
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Интернет в поездах «Сапсан» увеличат до 600 Мб/сС помощью новой технологии
Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин сообщил о планах увеличения максимальной скорости интернета в поездах «Сапсан» до 600 Мб/с. Он отметил, что уже был опробован новый метод распределения интернета — Radio Ethernet, который планируется внедрить на маршруте Москва — Санкт-Петербург.
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Чаркин подчеркнул, что сотрудничество с операторами связи поможет усовершенствовать инфраструктуру вдоль железных дорог. Пилотный проект по новой технологии в районе Твери показал высокие показатели скорости до 600 Мб/с.
Сейчас РЖД начинает строительство сети на этой технологии на участке от Москвы до Петербурга, сначала охватывая наиболее загруженные места. Планируется поэтапное обновление инфраструктуры с применением новой технологии в сочетании с инфраструктурой операторов связи, отметил замгендиректора РЖД.