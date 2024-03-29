Инженеры Крымского университета разработали мини-компьютер для беспилотников

«Grape Pi 1» оснащен 4-ядерным процессором, 1 Гб оперативной памяти, разъемом для ssd-карты и контактами USB 2.0, HDMI и video-out разъемами. Разработчики планируют дальнейшие улучшения, включая уменьшение размеров до 30×30 миллиметров и добавление новых интерфейсов.

Это не первый проект лаборатории «ФабЛаб». Ранее они создали автоматический прививочный комплекс для саженцев винограда и электронный замок с распознаванием лиц. В настоящее время работают над беспилотным трактором и проектами, направленными на помощь людям с ограниченными возможностями, отметили в пресс-службе.