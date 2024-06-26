Инженеры МФТИ создали алгоритм для автоматизации складских работ

Сегодня автоматизация играет ключевую роль на различных производствах, особенно на складах. Это связано с быстрым ростом логистики и острым дефицитом квалифицированных кадров. В прошлом году с нехваткой персонала столкнулись 65% российских компаний, особенно это затронуло комплектовщиков и кладовщиков, несмотря на значительное увеличение их заработной платы.

Разработанный в МФТИ алгоритм основан на математической модели, способной оптимизировать структуру склада под различные типы продукции и условия. Он также предлагает оптимальные маршруты для движения роботов внутри складских помещений, используя принципы, заимствованные из поведения муравьев в колониях.