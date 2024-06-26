Инженеры МФТИ создали алгоритм для автоматизации складских работ

Опубликовано 26 июня 2024, 16:13
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Инженеры МФТИ создали алгоритм для автоматизации складских работОн повысит производительность
Инженеры МФТИ разработали новый алгоритм, способный значительно улучшить эффективность складских операций. Согласно исследованию, применение этого алгоритма позволяет сократить количество роботизированных устройств на складе в среднем на треть и повысить общую производительность на 10%.
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Сегодня автоматизация играет ключевую роль на различных производствах, особенно на складах. Это связано с быстрым ростом логистики и острым дефицитом квалифицированных кадров. В прошлом году с нехваткой персонала столкнулись 65% российских компаний, особенно это затронуло комплектовщиков и кладовщиков, несмотря на значительное увеличение их заработной платы.
Разработанный в МФТИ алгоритм основан на математической модели, способной оптимизировать структуру склада под различные типы продукции и условия. Он также предлагает оптимальные маршруты для движения роботов внутри складских помещений, используя принципы, заимствованные из поведения муравьев в колониях.