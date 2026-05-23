Инженеры РТУ МИРЭА научили роботов понимать жесты с помощью радиосигналов

Опубликовано 23 мая 2026
Инженеры РТУ МИРЭА научили роботов понимать жесты с помощью радиосигналовСверхширокополосный радар распознает движения руки в 96% случаев
В пресс-службе РТУ МИРЭА сообщили, что инженеры вуза разработали метод генерации радиосигналов, позволяющий роботам распознавать жесты людей без видеокамер и специальных перчаток. Технология работает даже в темноте. В основе лежит генерация сверхширокополосного радиосигнала за счет нелинейных искажений. Спектр расширен более чем в 20 раз, пишет ТАСС.
Система сканирует пространство невидимым радиолучом. В испытаниях радар фиксировал отраженный от руки сигнал и по его характеристикам определял вращение кисти, пролистывание страницы и сжатие кулака. Точность распознавания составила 96%.
Разработка превращает стандартную микросхему в компактный и энергоэффективный источник сложного сигнала без усложнения схемотехники. Технология готова к массовому внедрению в носимую электронику, интерактивные панели, бытовую робототехнику, дроны и VR-гарнитуры, отметили в вузе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
