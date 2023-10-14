ИППМ РАН станет частью Курчатовского института

Постановление об этой реорганизации было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Также, после реорганизации, наименование и основные цели работы Института проблем проектирования в микроэлектронике останутся неизменными, говорится в постановлении.

В постановление указано, что Министерство науки и высшего образования РФ и Росимущество будут ответственны за проведение мероприятий, связанных с реорганизацией, в течение шести месяцев.

Ранее мы сообщали, что ​​в Курчатовском институте разработали алгоритм самообучения для будущих нейроморфных компьютеров