ИППМ РАН станет частью Курчатовского института

ИППМ РАН станет частью Курчатовского институтаВ течении шести месяцев
Институт проблем проектирования в микроэлектронике (ИППМ РАН), базирующийся в Зеленограде, присоединится к Национальному исследовательскому центру "Курчатовский институт", пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление на официальном интернет-портале правовой информации.
Постановление об этой реорганизации было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Также, после реорганизации, наименование и основные цели работы Института проблем проектирования в микроэлектронике останутся неизменными, говорится в постановлении.
В постановление указано, что Министерство науки и высшего образования РФ и Росимущество будут ответственны за проведение мероприятий, связанных с реорганизацией, в течение шести месяцев.
Ранее мы сообщали, что в Курчатовском институте разработали алгоритм самообучения для будущих нейроморфных компьютеров