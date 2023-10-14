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12:35, 14 октября 2023
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ИППМ РАН станет частью Курчатовского института

В течении шести месяцев

Институт проблем проектирования в микроэлектронике (ИППМ РАН), базирующийся в Зеленограде, присоединится к Национальному исследовательскому центру "Курчатовский институт", пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление об этой реорганизации было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Также, после реорганизации, наименование и основные цели работы Института проблем проектирования в микроэлектронике останутся неизменными, говорится в постановлении.

В постановление указано, что Министерство науки и высшего образования РФ и Росимущество будут ответственны за проведение мероприятий, связанных с реорганизацией, в течение шести месяцев.

Ранее мы сообщали, что ​​в Курчатовском институте разработали алгоритм самообучения для будущих нейроморфных компьютеров

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