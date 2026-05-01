ИРИ выделил 975 млн рублей на проекты с использованием ИИ

Опубликовано 01 мая 2026, 13:52
ИРИ выделил 975 млн рублей на проекты с использованием ИИСреди победителей «Сказки Верхнекамья» и «Нейростендап»
Институт развития интернета (ИРИ) подвел итоги конкурса проектов с применением искусственного интеллекта. Финансирование получат 42 инициативы, общий объем поддержки составит 975 млн рублей. На конкурс было подано 204 заявки.
© Ferra.ru
Контент будет публиковаться с 1 июля по 9 ноября в соцсетях, мессенджерах и на видеохостингах. Каждый проект включает не менее 30 видеороликов длительностью от 30 секунд до 3 минут. В числе выбранных работ анимационные сериалы и образовательные форматы.
Среди поддержанных проектов анимационные сериалы «Сказки Верхнекамья», «Шахтерские сказки», «Тридевятое царство», а также «Нейростендап», «Эхо героев», «Культпросвет нейрошкола». Десять проектов реализуют призеры и победители «Первого кубка нейроконтента», отметили в пресс-службе ИРИ.
Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что технологии ИИ становятся востребованным инструментом для донесения важных смыслов.