Иркутская область ограничит энергоснабжение майнерам

Министр жилищной политики и энергетики региона, Анатолий Никитин, сообщил об этом на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее". Он подчеркнул социальную ответственность компаний, отметив, что эта инициатива призвана обеспечить стабильность энергоснабжения при пиковых нагрузках.

Регион продолжает сталкиваться с ростом потребления электроэнергии, особенно на юге, где планируется разместить новый источник энергии. Это решение принимается на федеральном уровне и предполагается, что новый источник также компенсирует дефицит тепловой мощности, который наблюдается в регионе.