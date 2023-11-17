Иркутская область станет полигоном испытаний отечественных космических технологий

В пресс-службе правительства региона сообщили, что соглашение направлено на усиление испытаний и применения на территории Иркутской области различных отечественных космических систем и технологий. Одним из ключевых аспектов является использование данных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, а также продуктов и услуг на их основе, включая информацию ГЛОНАСС.

Кроме того, соглашение предусматривает внедрение в регион тематических сервисов проекта "Цифровая земля". Эти сервисы, среди прочего, позволят осуществлять мониторинг строительства, контролировать чрезвычайные ситуации и экологическую обстановку, а также эффективно использовать ресурсы региона, включая минеральные, земельные, водные и лесные ресурсы.