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20:53, 17 ноября 2023
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Иркутская область станет полигоном испытаний отечественных космических технологий

Было подписано соответствующее соглашение

На Международной выставке-форуме "Россия" подписано соглашение между правительством Иркутской области и Роскосмосом, предусматривающее использование региона в качестве полигона испытаний российских космических технологий, пишет ТАСС.

Иркутская область станет полигоном испытаний отечественных космических технологий

© Ferra.ru

В пресс-службе правительства региона сообщили, что соглашение направлено на усиление испытаний и применения на территории Иркутской области различных отечественных космических систем и технологий. Одним из ключевых аспектов является использование данных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, а также продуктов и услуг на их основе, включая информацию ГЛОНАСС.

Кроме того, соглашение предусматривает внедрение в регион тематических сервисов проекта "Цифровая земля". Эти сервисы, среди прочего, позволят осуществлять мониторинг строительства, контролировать чрезвычайные ситуации и экологическую обстановку, а также эффективно использовать ресурсы региона, включая минеральные, земельные, водные и лесные ресурсы.

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