Иркутские ученые нашли редкий апатит для калибровки геологических приборов

Опубликовано 23 апреля 2026, 13:591 мин.
Иркутские ученые нашли редкий апатит для калибровки геологических приборовОбразец возрастом 467 млн лет
В официальном издание СО РАН «Наука в Сибири» сообщили, что ученые из Института земной коры СО РАН в сотрудничестве с с российскими и зарубежными коллегами выявили образец апатита, который может применяться как эталон для геохимических исследований. Его используют для калибровки приборов и проверки точности элементного микроанализа минералов.
Минерал отличается высокой однородностью структуры без зон обогащения. Анализ проводится методом лазерной абляции, при котором исследуется участок размером около сотни микрон. Для корректных измерений требуется образец с известным составом, и новый апатит подходит для этой задачи.
Возраст образца составляет 467 млн лет. Его фрагменты протестировали в разных лабораториях с применением нескольких методов. Апатит способен удерживать широкий набор примесей, включая редкоземельные элементы. Это позволяет использовать его при изучении геологических процессов и поиске месторождений ниобия и других редких металлов.