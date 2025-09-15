Иркутские ученые запатентовали цифровой двойник моста

Опубликовано 15 сентября 2025, 23:511 мин.
Иркутские ученые запатентовали цифровой двойник мостаРазработка позволит продлить срок службы объектов
Ученые Иркутского государственного университета путей сообщения получили первый в России патент на цифровой двойник мостового перехода. Разработка основана на математической модели, которая анализирует данные с датчиков и выявляет дефекты конструкции, оценивает остаточный ресурс с учетом нагрузки и прогнозирует возможные проблемы.
Технология позволяет отслеживать состояние мостов в режиме реального времени. По данным специалистов, это поможет снизить расходы на обслуживание, продлить срок службы сооружений и повысить безопасность эксплуатации. Для транспортной отрасли такие системы могут означать экономию десятков миллионов рублей.
В ближайшие годы планируется оснастить цифровыми двойниками два моста в Иркутской области — через реки Олха и Ушаковка. Также рассматривается возможность внедрения технологии на мосту через Лену в Усть-Куте. Сейчас университет занимается коммерциализацией проекта.