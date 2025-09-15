Иркутские ученые запатентовали цифровой двойник моста

Технология позволяет отслеживать состояние мостов в режиме реального времени. По данным специалистов, это поможет снизить расходы на обслуживание, продлить срок службы сооружений и повысить безопасность эксплуатации. Для транспортной отрасли такие системы могут означать экономию десятков миллионов рублей.

В ближайшие годы планируется оснастить цифровыми двойниками два моста в Иркутской области — через реки Олха и Ушаковка. Также рассматривается возможность внедрения технологии на мосту через Лену в Усть-Куте. Сейчас университет занимается коммерциализацией проекта.