Искусственный интеллект будет управлять транспортом в Сочи и Краснодаре

По словам гендиректора NtechLab Алексея Паламарчука, решение сможет анализировать данные каждые пять минут, обеспечивая оперативную информацию о загруженности остановок. В дополнение к этому, заказчики смогут получать информацию через специальный телеграм-бот.

Первоначальное внедрение планируется в тестовом режиме в Сочи и Краснодарском крае. ИИ-система не только поможет оптимизировать существующие маршруты, но и способствует планированию транспортной инфраструктуры новых районов.

Паламарчук отметил, что новое решение будет полезно для борьбы с «серыми» маршрутами и улучшения общественного транспорта в регионах. Представители компании подчеркнули, что внедрение такой технологии активно ожидается в регионах, где требуется современное управление и планирование городским транспортом.