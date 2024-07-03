В России
Опубликовано 03 июля 2024, 11:26
1 мин.

Искусственный интеллект будет управлять транспортом в Сочи и Краснодаре

Система будет оценивать загрузку остановок
Российская компания NtechLab разрабатывает искусственный интеллект для планирования маршрутов городского транспорта на основе анализа видео с городских камер. Система будет оценивать загрузку остановок и помогать властям Сочи и Краснодарского края оптимизировать графики и маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев.
Искусственный интеллект будет управлять транспортом в Сочи и Краснодаре

© Ferra.ru

По словам гендиректора NtechLab Алексея Паламарчука, решение сможет анализировать данные каждые пять минут, обеспечивая оперативную информацию о загруженности остановок. В дополнение к этому, заказчики смогут получать информацию через специальный телеграм-бот.

Первоначальное внедрение планируется в тестовом режиме в Сочи и Краснодарском крае. ИИ-система не только поможет оптимизировать существующие маршруты, но и способствует планированию транспортной инфраструктуры новых районов.

Паламарчук отметил, что новое решение будет полезно для борьбы с «серыми» маршрутами и улучшения общественного транспорта в регионах. Представители компании подчеркнули, что внедрение такой технологии активно ожидается в регионах, где требуется современное управление и планирование городским транспортом.