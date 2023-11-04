Искусственный интеллект еще не скоро “вышибет” человека из науки

Искусственный интеллект еще не скоро “вышибет” человека из наукиИИ может заменить человеческий труд во многих областях
Председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, Никита Марченков, выразил мнение о влиянии искусственного интеллекта (ИИ) на будущее трудовой сферы. Он отметил, что в ближайшие годы ИИ может заменить человеческий труд во многих областях, начиная с магазинов и заканчивая водителями такси, но не “вышибет” человека из науки, пишет ТАСС.
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Марченков подчеркнул, что сфера науки пока остаётся исключением. В отличие от других профессий, наука требует человеческого интеллекта и креативности, которые ИИ не способен полностью воспроизвести. По его словам, ИИ "вышибет" человека из многих профессий, но пока не грозит ученым и исследователям.
Марченков посоветовал молодым людям, которые выбирают профессию с долгосрочной перспективой, обратить внимание на научную сферу, где их знания и умения всегда будут востребованы. В свете быстрого развития технологий и ИИ, научные области предоставляют стабильные возможности для карьерного роста и создания ценных исследовательских решений.