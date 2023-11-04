Искусственный интеллект еще не скоро “вышибет” человека из науки

Марченков подчеркнул, что сфера науки пока остаётся исключением. В отличие от других профессий, наука требует человеческого интеллекта и креативности, которые ИИ не способен полностью воспроизвести. По его словам, ИИ "вышибет" человека из многих профессий, но пока не грозит ученым и исследователям.

Марченков посоветовал молодым людям, которые выбирают профессию с долгосрочной перспективой, обратить внимание на научную сферу, где их знания и умения всегда будут востребованы. В свете быстрого развития технологий и ИИ, научные области предоставляют стабильные возможности для карьерного роста и создания ценных исследовательских решений.