Искусственный интеллект начнет фиксировать нарушения самокатчиков в Туле

Опубликовано 16 октября 2025, 21:131 мин.
Искусственный интеллект начнет фиксировать нарушения самокатчиков в ТулеПилотная система NtechLab анализирует видео с городских камер
В Туле запустят пилотный проект по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для контроля за соблюдением правил дорожного движения. Технология будет отслеживать нарушения, совершаемые пользователями самокатов, а также другие случаи неправильного поведения в общественных местах.
Система разработана компанией NtechLab и будет работать на основе видеоаналитики. Нейросеть обрабатывает видеопотоки с городских камер и за доли секунд распознаёт различные нарушения. Информация о них автоматически передается в соответствующие службы.
Помимо контроля за самокатчиками, технология поможет следить за чистотой городских контейнерных площадок. Искусственный интеллект способен определять переполненность мусорных баков и фиксировать автомобили, которые мешают проезду спецтехники.
Проект реализуется в сотрудничестве с министерством цифрового развития Тульской области.