Искусственный интеллект начнет фиксировать нарушения самокатчиков в Туле

Система разработана компанией NtechLab и будет работать на основе видеоаналитики. Нейросеть обрабатывает видеопотоки с городских камер и за доли секунд распознаёт различные нарушения. Информация о них автоматически передается в соответствующие службы.

Помимо контроля за самокатчиками, технология поможет следить за чистотой городских контейнерных площадок. Искусственный интеллект способен определять переполненность мусорных баков и фиксировать автомобили, которые мешают проезду спецтехники.

Проект реализуется в сотрудничестве с министерством цифрового развития Тульской области.