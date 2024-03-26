Искусственный интеллект поможет в обучении переводчиков в Якутии

Руководитель молодежной лаборатории «Вычислительные технологии и искусственный интеллект» СВФУ, Сергей Степанов, подчеркнул, что это позволит упростить работу преподавателей и сделать процесс обучения более эффективным. В настоящее время уже проводится работа над чат-ботом, который запущен в тестовом режиме.

Чат-бот будет использоваться для размещения различных обучающих заданий. В разработке ИИ задействованы студенты Института математики и информатики университета. Планируется, что к работе над искусственным интеллектом будут привлечены не менее трех человек.

Это новшество поможет улучшить качество обучения переводчиков и сделать процесс подготовки более интерактивным и эффективным.