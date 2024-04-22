Искусственный интеллект примет участие в Тотальном диктанте

Иван Бондаренко, сооснователь стартапа «Сибирские нейросети» и разработчик системы, отметил, что в настоящее время искусственный интеллект допускает определенное количество ошибок, но даже в таком случае он значительно облегчает работу. Система была специально подготовлена к участию в акции: ее «учили» правильно расставлять знаки препинания и разбивать текст на предложения и абзацы.

Тотальный диктант, который пройдет 20 апреля в 77 регионах России и 43 странах, станет праздником знаний русского языка для участников со всего мира. Организаторы акции отмечают, что в этом году диктант можно будет написать даже на необычных местах, таких как станции в Антарктиде или котокафе, расширяя границы проведения мероприятия и делая его более доступным для всех желающих принять участие.