Испытан российский модуль для сбора данных в условиях дальнего космоса

Аппаратура успешно прошла комплексную проверку и готовится к отправке на космодром Байконур. Запуск спутника планируется до конца года. Орбита полета составит около 800 километров — это почти вдвое выше, чем у Международной космической станции. Основная цель миссии — изучить влияние факторов, таких как радиация, на организм человека за пределами низкой околоземной орбиты.

Модуль «Теленаука» включает 25 цифровых камер, пять видеорегистраторов и блок управления, обеспечивающий получение команд и передачу видео с борта аппарата. Благодаря этому ученые смогут наблюдать за экспериментами в космосе без задержек и с высоким качеством изображения.

Собранные данные станут основой для подготовки к будущим межпланетным экспедициям. По словам разработчиков, система позволит смоделировать условия дальнего космоса и оценить потенциальные риски для человека при длительных полетах.