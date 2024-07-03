Испытания безэкипажного катера «Касатка» пройдут в июле

Опубликовано 03 июля 2024, 15:12
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Испытания безэкипажного катера «Касатка» пройдут в июлеОн способен развивать скорость до 35 узлов
Конструкторское бюро «Спектр» совместно с 15-м морским инженерным отрядом «Фортуна» готовят к испытаниям безэкипажный катер «Касатка» с полезной нагрузкой до 10 кг. Исполнительный директор КБ Андрей Братеньков подчеркнул, что катер способен развивать скорость до 35 узлов и имеет дальность до 15 км.
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Планируется использование «Касатки» в различных сферах, включая операции МЧС и военные цели. Он может доставлять спасательное оборудование на места бедствий и выполнять разведку. Братеньков отметил, что БЭК экономичен в использовании топлива и может длительное время мониторить обстановку, что делает его эффективным инструментом для оперативных задач на водоемах.
БЭК «Касатка» разрабатывается с учетом возможности масштабирования и адаптации под различные нужды, что делает его перспективным решением для различных сценариев использования.