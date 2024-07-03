Испытания безэкипажного катера «Касатка» пройдут в июле

Планируется использование «Касатки» в различных сферах, включая операции МЧС и военные цели. Он может доставлять спасательное оборудование на места бедствий и выполнять разведку. Братеньков отметил, что БЭК экономичен в использовании топлива и может длительное время мониторить обстановку, что делает его эффективным инструментом для оперативных задач на водоемах.

БЭК «Касатка» разрабатывается с учетом возможности масштабирования и адаптации под различные нужды, что делает его перспективным решением для различных сценариев использования.