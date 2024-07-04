Испытания судна на воздушной подушке с гибкими скегами завершатся в 2024 году

«Хаска-10» — уникальное судно, способное передвигаться по воде, льду и болоту, отметил Лушников. Оно разработано Рыбинской верфью по заказу Минпромторга России в рамках государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013−2030 годы». Работы по созданию судна начались в 2018 году.

Судно может функционировать при температуре до минус 50 градусов Цельсия, что делает его незаменимым для работы в суровых климатических условиях. Внедрение таких технологий открывает новые возможности для освоения арктических и других труднодоступных регионов России.