Исследование: 76% россиян поддержали использование ИИ в образовании

Исследование показало, что 22% россиян уже использовали образовательные продукты с ИИ. Наиболее популярными направлениями использования стали изучение иностранных языков (54%), помощь с выполнением домашних заданий (40%) и поиск информации (33%). Кроме того, 49% респондентов оплачивали сервисы на основе ИИ для обучения. Наиболее распространенные расходы составляют от 500 до 2 000 рублей в месяц.

Среди преимуществ ИИ в обучении респонденты отметили экономию времени (33%), скорость получения информации (29%) и удобство использования (17%). Также были названы такие плюсы, как отсутствие стеснения при общении с роботами и психологический комфорт. В то же время, среди недостатков упомянули отсутствие индивидуального подхода (23%) и необходимость знаний для работы с нейросетями (20%).

Препятствиями для широкого внедрения ИИ в образование россияне считают недостаток доверия (23%), отсутствие навыков работы с ИИ (22%) и этические проблемы (12%).

Когда речь идет о выборе образовательных продуктов, россияне чаще всего обращают внимание на наличие онлайн-формата (33%), стоимость (30%) и круглосуточный доступ к контенту (21%). Наибольшей популярностью пользуются онлайн-курсы (34%) и мобильные приложения для обучения (26%).