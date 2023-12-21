Исследование: 77% российских компаний перешли на отечественные IT-решения

Исследование: 77% российских компаний перешли на отечественные IT-решенияБольшинство перешло после ухода зарубежных поставщиков
Исследование «Сбераналитики» подтвердило, что 77% компаний в России предпочитают использовать отечественные системы управления данными. Это обстоятельство отражает стремление к импортозамещению в сфере IT-решений, пишет ТАСС.
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Согласно исследованию, большинство организаций (52%) переключились на российские платформы после ухода зарубежных поставщиков, тогда как 48% из них уже использовали отечественные решения. Однако 43% компаний, перешедших на внутренние системы, разработали собственные инструменты.
Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), электронного документооборота и работы с контентом (СЭД/ECM) оказались самыми популярными среди компаний, применяющих отечественные решения. Около четверти организаций также внедрили инструменты планирования ресурсов предприятия (ERP). Топ-5 систем также включает в себя управление персоналом (HRM) и бизнес-аналитику и визуализацию данных (BI-системы). Удовлетворенность работой этих IT-систем составила от 76% до 82%, что свидетельствует об их высокой эффективности.