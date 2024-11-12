Исследование: больше половины россиян отказываются от роуминга в путешествиях

Основные причины, по которым россияне хотят оставаться на связи, — это возможность общения с близкими (38,5%) и использование интернета для бронирования отелей или покупки билетов (29%). Кроме того, 26% опрошенных продолжают активно использовать социальные сети, а 12% совмещают путешествия с работой, поддерживая связь с коллегами.

Что касается расходов, то 34% россиян не готовы платить за мобильную связь за границей, предпочитая Wi-Fi. Те, кто планирует оплачивать связь, ограничивают бюджет до 1 000 рублей, в то время как 30% могут потратить до 5 000 рублей на мобильный интернет в поездке.

Многие респонденты сталкивались с неожиданными расходами, причиной чего стали ошибки в подключении роуминга или превышение лимита по тарифу. Эксперты рекомендуют использовать туристические сим-карты или eSIM для выгодного интернета за границей, что значительно дешевле роуминга российских операторов.