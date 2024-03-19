Исследование: какую технику россияне чаще всего отключают от электросети

Большинство опрошенных (39%) не отключают устройства от розеток вовсе. Тем не менее, 37% предпочитают сделать это только перед долгим отъездом, а 19% - при каждом выходе из дома. Есть и те (5%), кто отключает все устройства перед сном.

Самыми часто отключаемыми устройствами оказались зарядные устройства для смартфонов (19%) и ноутбуков (16%). Также россияне отключают от сети телевизоры (15%), чайники (13%), микроволновки (11%) и другие устройства.

По мнению опрошенных, основная причина для отключения — предотвращение короткого замыкания (77%), в то время как экономия электроэнергии — лишь у 12%. Некоторые (7%) делают это просто по привычке, а только 1% опасаются фонового излучения.

Хотя большинство (67%) не видят необходимости в отключении для экономии энергии, 21% готовы к такому шагу, а 12% уже это практикуют. При этом половина опрошенных (50%) заинтересованы в использовании умных розеток.