Исследование: каждый пятый россиянин регулярно играет в видеоигры

Самыми активными геймерами оказались зумеры (59%) и младшие миллениалы (41%), в то время как среди старших миллениалов этот процент снижается до 24%. Интерес к играм чаще проявляют респонденты с хорошим (27%) или средним (22%) материальным положением.

Популярность видеоигр сильно зависит от места проживания: в городах играют 24−29% жителей, а в сельской местности лишь 11%. Предпочтительные платформы для игр — персональные компьютеры (74%) и смартфоны (55%), а также консоли PlayStation (22%) и Xbox (11%).

За последние несколько лет 29% россиян играли в отечественные видеоигры, из которых 91% оставили положительные впечатления. Однако киберспорт вызывает смешанные чувства: 46% респондентов относятся к нему негативно.