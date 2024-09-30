Исследование: каждый третий россиянин проводит за смартфоном более 4 часов в день

Изучив привычки пользователей, исследователи выявили, что 31% россиян проводят за экранами 1−2 часа, 24% — от 3 до 4 часов, а 30% — более 4 часов. Особенно активно смартфонами пользуются молодые люди до 24 лет: среди них каждый второй проводит с устройством более четырех часов.

Наиболее востребованными приложениями являются мессенджеры, новостные и видео-платформы, социальные сети и банковские приложения. Более 40% пользователей заходят в мессенджеры более 5 раз в день, а 17% — от 5 до 10 раз. Также россияне открывают мобильные игры, стриминговые сервисы и приложения для навигации.