Исследование: около 80% россиян используют Android

Опубликовано 22 апреля 2024, 11:45
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Исследование: около 80% россиян используют AndroidИ мужчины чаще приобретают смартфоны
Медиахолдинг Rambler&Co и Мегамаркет провели исследование о предпочтениях россиян при выборе смартфонов. По результатам опроса, основные критерии выбора включали объем памяти и технические характеристики. При этом 74% респондентов предпочитают устройства на операционной системе Android, а лишь 18% выбирают iOS.
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Интересно, что почти половина опрошенных меняет телефон не чаще, чем раз в 5 лет, и 40% готовы потратить на новый аппарат не более 20 000 рублей.
Основные причины для смены устройства связаны с техническими недостатками или выходом из строя предыдущего телефона. Объем памяти оказался наиболее важным параметром для выбора нового смартфона.
Бренд и внешний вид устройства не так важны, как его технические характеристики. При этом лидерами продаж среди смартфонов остаются Apple, Xiaomi и Samsung.
Мужчины чаще приобретают смартфоны, чем женщины. Опрос, проведенный среди более чем 68 тысяч респондентов, позволил выявить интересные тенденции в выборе мобильных устройств среди россиян.