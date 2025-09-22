Исследование показало, что 15% российских медицинских стартапов используют ИИ

По оценкам аналитиков, искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов развития здравоохранения. Он помогает создавать продукты, которые облегчают работу врачей и ускоряют процесс диагностики. Например, системы на основе нейросетей способны анализировать цифровые снимки тканей и выявлять патологии, которые могли остаться незамеченными специалистом. Другой пример — алгоритмы, определяющие риск скрытой фибрилляции предсердий по биохимическим показателям крови.

Кроме того, растет интерес к онлайн-сервисам в сфере ментального здоровья. Спрос на такие решения подогревается развитием стартапов, предлагающих психологическую поддержку через видеосвязь и цифровые платформы. По данным исследования, около 9% медицинских стартапов уже заняты созданием подобных сервисов для удаленных консультаций.