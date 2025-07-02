Исследование показало, как россияне оценивают риск восстания машин из-за ИИ

Опубликовано 02 июля 2025, 20:271 мин.
Исследование показало, как россияне оценивают риск восстания машин из-за ИИБольшинство не поддерживают полную блокировку нейросетей
32% россиян допускают возможность восстания машин из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). Однако большинство граждан не поддерживают идею полного запрета нейросетей, признавая их полезность.
© Ferra.ru
Совместное исследование Telegram-канала 360.ru и сервиса Anketolog показало, что 71% респондентов считают необходимым государственный контроль над ИИ-технологиями. При этом две трети опрошенных уверены, что преимущества искусственного интеллекта перевешивают потенциальные риски.
Участники опроса положительно оценили способность нейросетей автоматизировать рутинные задачи. Однако 72% респондентов скептически относятся к возможности полной замены человеческого труда ИИ или достижения им уровня развития человека.
28% участников исследования выразили опасения, что активное развитие искусственного интеллекта может привести к утрате уникальности человеческого труда.