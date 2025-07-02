Исследование показало, как россияне оценивают риск восстания машин из-за ИИ

Совместное исследование Telegram-канала 360.ru и сервиса Anketolog показало, что 71% респондентов считают необходимым государственный контроль над ИИ-технологиями. При этом две трети опрошенных уверены, что преимущества искусственного интеллекта перевешивают потенциальные риски.

Участники опроса положительно оценили способность нейросетей автоматизировать рутинные задачи. Однако 72% респондентов скептически относятся к возможности полной замены человеческого труда ИИ или достижения им уровня развития человека.

28% участников исследования выразили опасения, что активное развитие искусственного интеллекта может привести к утрате уникальности человеческого труда.