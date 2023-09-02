Исследование Rambler&Co: почти половина россиян контролируют телефоны детей

Мнения разделились, 74% считают, что контроль своих детей в использовании интернета необходим, 22% – за гибкий подход, оставшиеся 4% могут доверять детям и дают им полную свободу действий.

42% опрошенных не имеют детей, или они уже взрослые, у 30% дети подростки, а у 28% оставшихся, маленькие дети. Последние две группы опрошены подробнее, о них ниже.

Виды контроля детей разного возраста практически не отличаются, 37% и 35% опрошенных считают, что нужно периодически проверять историю поиска и проведенное время в сети. 33% и 34% опрошенных пользуются программами родительского контроля, группы 25% и 28% проводят доверительные разговоры со своими детьми. Оставшиеся 5% и 3% наблюдают за детьми, подписавшись на них в соцсетях.

Интересно, что 50% сказали, что не ограничивают использование смартфонов детьми вообще, 16% ставят лимит до 3 часов в день, 11% контролируют детей в будние дни и «дают свободу» в выходные. 9% не более 1-2 часов в день, 5% ограничивают до 30-40 минут, а 23% родителей детей младшего возраста ставят лимит в 2 часа в день. 22% ограничивается 1 часом в день и 22% не ограничивают вообще.

41% родителей подростков не проверяет переписки ребенка, поскольку считает это неэтичным, а среди родителей детей младшего возраста так считают только 30%. 37% и 45% соответственно, лично просят своих детей показать переписки, а подсматривают 17% и 13%.