Исследование: россияне стали больше есть сладостей

Согласно экспертам, спрос на сладости вырос во всех трех категориях товаров. Продажи батончиков увеличились на 25%, шоколада - на 14%, а конфет - на 3%. Особенно примечательно, что батончики даже подешевели на 13%, достигнув средней цены в 36 рублей, в то время как цены на шоколад выросли всего на 1%, составив 73 рубля, а конфеты остались стоить 144 рубля, как и год назад.

Эксперты предполагают, что снижение цен на батончики может быть связано с импортозамещением и даже даунсайзингом, что, вероятно, стало фактором увеличения спроса на этот продукт.