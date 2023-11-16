Исследование: треть россиян начинают рабочий день с кофе

По данным опроса, 32% людей выпивают более трех чашек кофе в день, в то время как столько же ограничиваются всего одной чашкой.

12% участников опроса признались, что делают кофейные перерывы в рабочее время, а четверть подчеркнули, что кофе помогает ощутить бодрость, но не влияет на производительность. Женщины чаще (37%), чем мужчины (26%), отмечают связь между утренним кофе и повышением эффективности.

За прошедший год россияне выпили более 23 миллионов чашек кофе. Лидерами оказались капучино (9,4 миллиона раз), латте (5,9 миллиона раз) и американо (3,7 миллиона раз).

Согласно исследованию, весна является «кофейным» временем года. Самыми популярными вкусами стали «Айриш Крим» и сезонный вкус кофе «Тирамису».